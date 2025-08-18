الداخلية تضبط أكثر من 18 ألف كتاب خارجي مخالف بمكتبة غير مرخصة بالأزبكية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط كمية كبيرة من الكتب الدراسية الخارجية غير المصرح بها.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام مالك مكتبة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة بتوزيع وبيع كتب دراسية خارجية لمختلف المواد والمراحل التعليمية بدون تفويض من الجهات المختصة، وذلك بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية المكتبة، حيث تم ضبط المدير المسؤول وبحوزته داخل المكتبة 18,150 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية الخاصة بمواد وسنوات دراسية مختلفة، وجميعها بدون تفويض رسمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية حقوق الملكية الفكرية والتصدي لكافة صور التعدي على حقوق المؤلف والناشرين.

