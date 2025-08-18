الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تضبط أكثر من 18 ألف كتاب خارجي مخالف بمكتبة غير مرخصة بالأزبكية

ضبط 18 ألف كتاب خارجي
ضبط 18 ألف كتاب خارجي مخالف بمكتبة غير مرخصة بالأزبكية، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط كمية كبيرة من الكتب الدراسية الخارجية غير المصرح بها.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام مالك مكتبة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة بتوزيع وبيع كتب دراسية خارجية لمختلف المواد والمراحل التعليمية بدون تفويض من الجهات المختصة، وذلك بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

ضبط محتال انتحل صفة موظف خدمة عملاء واستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بالمنيا

الداخلية: ضبط عنصرين جنائيين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية المكتبة، حيث تم ضبط المدير المسؤول وبحوزته داخل المكتبة 18,150 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية الخاصة بمواد وسنوات دراسية مختلفة، وجميعها بدون تفويض رسمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية حقوق الملكية الفكرية والتصدي لكافة صور التعدي على حقوق المؤلف والناشرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم شرطة الأزبكية قطاع الشرطة المتخصصة كتاب دراسى خارجى مباحث المصنفات مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قطاع الشرطة جهود أجهزة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط محتال انتحل صفة موظف خدمة عملاء واستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بالمنيا

الداخلية: ضبط عنصرين جنائيين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

الداخلية: ضبط 97 ألف مخالفة مرورية و186 سائقًا يتعاطون المخدرات

الداخلية تضبط 14 متهمًا باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

تحرير 917 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 33 سيارة ودراجة نارية

الحالة المرورية اليوم، انسيابية على أغلب المحاور بالقاهرة والجيزة مع تباطؤ في بعض المناطق

ضبط 36 بلطجيا وهاربا من المراقبة و138 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

والد أنغام يكشف حالتها الصحية بعد إزالة ورم البنكرياس

من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا، مقترح برلماني لتعديل مواعيد العمل الرسمية

رابط نتيجة وظائف البريد المصري لعام 2025

إحدى مصابات مطاردة الواحات: لا تصالح ومش هنسيب حقنا

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم وإخلاء الوحدات

ارتفاع الطماطم وانخفاض البطاطس والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

خدمات

المزيد

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

هزار وملابس ملفتة ومطاردة خطيرة.. حكاية 3 طلاب بكليات القمة استفزوا المصريين بعد حادث الفتيات على طريق الواحات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads