محافظ أسيوط: حل جذري لمشكلة المياه بقرية درنكة بعد معاناة لعدة سنوات

أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن بدء تنفيذ حل جذري لمشكلة مياه الشرب بمنطقة الشعراوي بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، والتي عانت على مدار سنوات من ندرة وصول المياه إليها بسبب طبيعتها الجغرافية الجبلية وارتفاعها عن مستوى الأرض بعدة أمتار، الأمر الذي كان يضطر الأهالي للاعتماد على سيارات المياه أو الاستعانة بالمناطق المجاورة.

وأوضح محافظ أسيوط أنه فور طرح المشكلة تم توجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبدء في تنفيذ الحل الجذري للمشكلة ووجه قيادات المحافظة بمتابعة الملف بشكل عاجل، لافتًا إلى أن المشروع تطلب الحصول على موافقات وتصاريح من عدة جهات منها هيئة السكك الحديدية، وهيئة الطرق، نظرًا لأن خط المياه الجديد سيمر بمحاذاة خط السكة الحديد.

تركيب ماسورة مياه من البولي إيثيلين

وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن المقاول المنفذ للمشروع بدأ بالفعل أعمال الجسات والاختبارات الميدانية تمهيدًا لبدء الحفر لإنشاء خط موازي للسكة الحديد بطول 13.5 متر طولي، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن تمرير "فاروقة" قطر 400 مم، يتم بداخلها تركيب ماسورة مياه من البولي إيثيلين قطر 200 مم، وذلك لتغذية شبكة مياه منطقة الجبل بقرية درنكة بشكل دائم ومستقر.

وأكد محافظ أسيوط أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في القرى والمناطق الجبلية، مشددًا على المتابعة المستمرة للأعمال حتى الانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد، بما يضمن وصول المياه بشكل منتظم وآمن لأهالي المنطقة.

