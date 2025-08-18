موعد مباراة إلتشي وريال بيتيس في ختام الدوري الإسباني

الدوري الاسباني، يلتقي فريق إلتشي أمام ريال بيتيس مساء اليوم الإثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال بيتيس وإلتشي

وتنطلق صافرة مباراة التشي وريال بيتيس اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيتم نقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 3، بتعليق المعلق الرياضي محمد بركات.

ويسعى ريال بيتيس إلى الدخول بقوة في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة، بينما يأمل إلتشي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية في أولى مبارياته.

حكام مباراة ريال بيتيس والتشي

أسند الاتحاد الإسباني لكرة القدم إدارة المباراة إلى الحكم فيكتور جارسيا كحكم ساحة.

يعاونه كل من ايليانا فرنانديز جونزاليس وجوليان فيلاسينور وفرناندو بوينو.

أما غرفة تقنية الفيديو فسيتواجد بها دانييل تروخيو بمساعدة إيسيدرو دياز دي ميرا.

