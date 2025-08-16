بسبب إمام عاشور، غرامة بالملايين وتوبيخ من الفيفا للنادي الأهلي

السبت 16 أغسطس 2025
فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” غرامة مالية على النادي الأهلي مع توجيه توبيخ رسمي له.

وجاء هذا القرار بسبب إخفاق النادي في سداد مستحقات حق الرعاية الخاصة بإمام عاشور لاعب الفريق، وتعود هذه المستحقات لأندية غزل المحلة وحرس الحدود والزمالك.

وأقرت لجنة الانضباط بالفيفا فرض غرامة مالية وتوبيخ رسمي للنادي بسبب التأخر في دفع حقوق الرعاية الخاصة باللاعب إمام عاشور حيث انتقل عاشور إلى الأهلي في صيف 2023 قادمًا من ميتيلاند الدنماركي بعقد يمتد لخمس سنوات.

الحصول على مكافآت تدريب

وتنص لوائح الفيفا على أن الأندية التي ساهمت في تدريب اللاعب من سن 12 إلى 23 عامًا تستحق الحصول على مكافآت تدريب، وفي حالة إمام عاشور فإن الأندية المستحقة هي غزل المحلة وحرس الحدود والزمالك.

 وحدد جواز السفر الإلكتروني للاعب إجمالي قيمة المستحقات التي تأخر الأهلي في سدادها.

إجمالي مكافآت التدريب المستحقة 83,700.79 دولار أمريكي.

واكد خطاب الفيفا للنادي الأهلي أن نسبة الغرامة المفروضة على الأهلي 2.5% من إجمالي المبلغ وبالتالي ستكون قيمة الغرامة المالية 2,092.52 دولار أمريكي تقريبًا.

