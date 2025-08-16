السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

بدأ اتحاد الكرة في مخاطبة عدد من الاتحادات الأوروبية من أجل استقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة النادى الأهلي أمام بيراميدز، والمحدد لها يوم 30 أغسطس الجاري.

فيما أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إدخال تعديلات على لائحة الدوري العام للموسم 2025-2026، حيث اشترطت تقديم طلب استقدام حكام أجانب قبل المباراة بعشرة أيام بدلًا من 15 يومًا كما كان معمولًا به سابقًا، مع سداد المستحقات المقررة عند تقديم الطلب.

وشملت التعديلات المادة (13.46) من اللائحة، أنه أصبح يتعين على لجنة الحكام إخطار النادي أو الرابطة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ سداد الرسوم في حال تعذر استقدام الحكام الأجانب، بعد استكمال الاتصالات الخارجية اللازمة.

وأرسل النادي الأهلي خطابا رسميا لاتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، من أجل استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة بيراميدز المقرر لها التاسعة من مساء يوم 30 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاهلي وبيراميدز الأهلى أمام بيراميدز الأهلي إستقدام حكام أجانب الدوري الممتاز النادي الأهلي رابطة الأندية المصرية المحترفة

مواد متعلقة

موعد مباراة إنبي ووادي دجلة في الدوري

موعد مباراة غزل المحلة وسموحة بالدوري

موعد مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت بكأس السوبر الألماني

موعد مباراة أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي

غزل المحلة يستضيف سموحة في مواجهة قوية بالدوري

إنبي يواجه وادي دجلة في مباراة "تصحيح الأوضاع" بالدوري

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها السوبر الألماني والزمالك ضد المقاولون

خطف الأضواء من صلاح، من هو الوافد الجديد الذي أنقذ ليفربول أمام بورنموث (فيديو)

الأكثر قراءة

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

البلدي يتهاوى، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 16 أغسطس 2025

آخر تطورات أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت في البنك المركزي

الوضع بدأ يتغير، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في مصر

بوادر الانشقاق تضرب الاحتلال، استطلاع رأي يظهر تراجع شعبية نتنياهو ووزير دفاعه

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بشفاء المريض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads