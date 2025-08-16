أول تحرك من اتحاد الكرة بعد طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

بدأ اتحاد الكرة في مخاطبة عدد من الاتحادات الأوروبية من أجل استقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة النادى الأهلي أمام بيراميدز، والمحدد لها يوم 30 أغسطس الجاري.

فيما أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إدخال تعديلات على لائحة الدوري العام للموسم 2025-2026، حيث اشترطت تقديم طلب استقدام حكام أجانب قبل المباراة بعشرة أيام بدلًا من 15 يومًا كما كان معمولًا به سابقًا، مع سداد المستحقات المقررة عند تقديم الطلب.

وشملت التعديلات المادة (13.46) من اللائحة، أنه أصبح يتعين على لجنة الحكام إخطار النادي أو الرابطة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ سداد الرسوم في حال تعذر استقدام الحكام الأجانب، بعد استكمال الاتصالات الخارجية اللازمة.

وأرسل النادي الأهلي خطابا رسميا لاتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، من أجل استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة بيراميدز المقرر لها التاسعة من مساء يوم 30 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

