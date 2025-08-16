موعد مباراة إنبي ووادي دجلة في الدوري

الدوري المصري، يواجه فريق إنبى نظيره وادى دجلة، اليوم السبت، في المباراة التي ستقام على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

موعد مباراة انبي أمام وادي دجلة

ومن المقرر أن تقام مباراة إنبى أمام وادى دجلة، في السادسة مساء اليوم السبت، على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ترتيب إنبي ووادي دجلة في الدوري

ويحتل فريق إنبي المركز الثاني عشر في ترتيب الدورى برصيد نقطة.

وبنفس الرصيد يحتل وادي دجلة المركز الثامن عشر.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي

وبعد فوز الأهلي أمس على فاركو، يكون جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- المصري - 6 نقاط.

2ـ الأهلي 4 نقاط

3ـ زد 4 نقاط

4- مودرن سبورت 4 نقاط

5ـ بيراميدز 4 نقاط

6- الزمالك - 3 نقاط.

7- الجونة - 3 نقاط.

8 ـ حرس الحدود 3 نقاط

9 ـ بتروجت نقطتين

10- طلائع الجيش - نقطة.

11-سموحة - نقطة.

12- إنبي - نقطة.

13- غزل المحلة - نقطة.

14- البنك الأهلي - نقطة.

15- فاركو - نقطة.

16- الإسماعيلي - نقطة.

17- سيراميكا كليوباترا نقطة

18- وادي دجلة - نقطة.

19- كهرباء الإسماعيلية نقطة وحيدة.

20-الاتحاد بدون رصيد.

21- المقاولون بدون رصيد.

