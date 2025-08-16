اتحاد الكرة: نجاح 14 محكمة ومساعدة في اختبارات اللياقة البدنية

اتحاد الكرة، أجريت صباح اليوم اختبارات اللياقة البدنية للمحكمات بملعب الدفاع الجوي الفرعي تحت إشراف أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية، واجتاز الاختبارت من المحكمات كلا من: بسملة عبد المجيد ونور سليم ورحمة يوسف وأسماء نصار ونور سمير.

ومن المساعدات كلا من: نجلاء فتحي ونورسين السيد وحبيبة خالد وجمالات أحمد ونرمين هدية ونهلة علي وآمال حسن ونادين محمد ومي حسن علي.

وأقيمت الاختبارات علي هامش معسكر فيفا للمحكمات الذي انطلق أمس الجمعة ويستمر حتى الثلاثاء المقبل.

