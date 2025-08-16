السبت 16 أغسطس 2025
رياضة

الدوري الإنجليزي، نتيجة الشوط الأول لمباراة أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد

الدوري الإنجليزي، تعادل فريقا أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد سلبيا بدون أهداف بالشوط الأول، من المباراة المقامة على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

 

تشكيل نيوكاسل يونايتد 

تشكيل أستون فيلا 

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد واستون فيلا

انطلقت مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتنقل حصريًا عبر قناة بي إن سبورت الأولى بصوت المعلق عصام الشوالي. 

 

 


وخاض أستون فيلا سلسلة من المباريات الودية قبل انطلاق الموسم أظهر خلالها توازنًا نسبيًا، حيث حقق ثلاث انتصارات وتعادل في مباراة واحدة وخسر أخرى. أما نيوكاسل فقد عانى من تراجع في المستوى، بعد أن خسر ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين، ما يثير تساؤلات حول مدى جاهزيته للعودة بقوة أمام أستون فيلا.

وكلف الاتحاد الإنجليزي الحكم كريج باوسون بإدارة مواجهة أستون فيلا ضد نيوكاسل كحكم ساحة، يعاونه كل من قسطنطين هاتزيداكيس ونيكولاس هوبتون، إضافة إلى سيمون هوبر كحكم رابع. ويتولى بيتر بانكس مهمة حكم تقنية الفيديو بمساعدة تيم روبنسون.

