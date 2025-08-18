الإثنين 18 أغسطس 2025
رياضة

أتليتكو مدريد يسقط في فخ الهزيمة أمام إسبانيول 1/2 في الدوري الإسباني

خسر فريق أتلتيكو مدريد، أمام نظيره إسبانيول بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل هدف التقدم لفريق أتليتكو مدريد اللاعب ألفاريز في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني تعادل إسبانيول عن طريق لاعبه والدو روبيو في الدقيقة 73، ثم أحرز الهدف الثاني اللاعب بيري ميلا في الدقيقة 84.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام إسبانيول

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: روجيري، لي نورماند، جوني، هانكو.

خط الوسط: ماركوس يورينتي، كول بالمر جالاجير، تياغو ألمادا، أليكس.

،خط الهجوم: جوليانو، ألفاريز.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول 

ويستهل أتلتيكو مدريد مشواره في الليجا بمواجهة قوية أمام إسبانيول، والتي انطلقت تمام الساعة العاشرة والنصف مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني. 

أتلتيكو مدريد إسبانيول الدوري الإسباني

