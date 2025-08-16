طاقم تحكيم مصري لمباراة جامبيا وبوروندي بتصفيات المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تعيين الحكم الدولي المصري محمد معروف، لإدارة لقاء جامبيا وبوروندي، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويعاونه أحمد توفيق طلب مساعد أول، وسامي هلهل مساعد ثانٍ، وأحمد الغندور حكمًا رابعًا.

تقام المباراة يوم الثلاثاء 9 سبتمبر على ستاد نيايو بالعاصمة الكينية نيروبي، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

