طاقم تحكيم مصري يشارك في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لدوري الأبطال للكرة النسائية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، “كاف”، اختيار طاقم محكمات مصريات للمشاركة في منافسات تصفيات شمال أفريقيا للكرة النسائية المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا.

وتقام التصفيات خلال الفترة من 31 أغسطس الجاري إلى 9 سبتمبر المقبل في تونس، بمشاركة أربعة أندية هى الجمعية النسائية بسوسة من تونس وآفاق جليزان الجزائري والجيش الملكي المغربي ونادي مسار المصري.

الطاقم المصري يضم نورا سمير للساحة، وجمالات أحمد وآمال حسن مساعدتان.

