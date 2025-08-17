الأحد 17 أغسطس 2025
محافظات

مصرع شخصين وإصابة 24 آخرين في انقلاب أتوبيس بعد اصطدامه بجرار زراعي بأسيوط

انقلاب أتوبيس بطريق
انقلاب أتوبيس بطريق أسيوط الصحراوي الغربي،فيتو

لقى شخصان مصرعهما بينما أصيب 24 آخرون في انقلاب أتوبيس ركاب بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعدما اصطدم بجرار زراعي.

وتم نقل المتوفيين لمشرحة مستشفى أسيوط الجديدة والمصابين لتلقي العلاج وجاري رفع آثار الحادث من الطريق. 
 

انقلاب أتوبيس نقل ركاب إثر اصطدامه بجرار زراعي

 

وكانت غرفة عمليات محافظة أسيوط تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث التصادم، حيث أدى الحادث إلى انقلاب أتوبيس نقل ركاب إثر اصطدامه بجرار زراعي.

 


وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين صحة الواقعة وانقلاب الأتوبيس رقم 964 ي ف د على الطريق الصحراوي الغربي قبل كارتة أسيوط.

 

مصرع شخصين وإصابة 24 ساعة آخرين 


وأسفر الحادث عن مصرع السائق وسيدة وإصابة 24 شخص تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى أسيوط الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

محافظ أسيوط يتابع حالة 30 مصابا في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل

إصابة 30 شخصا في تصادم أتوبيس ركاب وسيارة نصف نقل بطريق أسيوط البحر الأحمر (صور)


وتم رفع درجة الاستعداد بمستشفى أسيوط الجديدة لتقديم الدعم اللازم ونقل المتوفيين لمشرحة المستشفى وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبيان ملابسات الحادث.

