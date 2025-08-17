الأحد 17 أغسطس 2025
محافظات

محافظ أسيوط يكلف بصرف مساعدات عاجلة لـ 31 مصابا في حادث انقلاب أتوبيس

حادث اصطدام أتوبيس
حادث اصطدام أتوبيس في أسيوط، فيتو

تابع اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تطورات حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى شركات النقل، والذي وقع صباح اليوم على الطريق الصحراوي الغربي – شمال بوابة أسيوط بحوالي 10 كيلومترات – بنطاق مركز ومدينة أسيوط، وأسفر عن إصابة 31 شخصًا ووفاة اثنين.

نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى أسيوط العام

وفور تلقي غرفة عمليات محافظة أسيوط الإخطار بالحادث، تم الدفع بـ 8  من سيارات الإسعاف، التي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى أسيوط العام لتلقي الرعاية الطبية، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وجروح متفرقة.

متابعة الحالة الصحية للمصابين بالمستشفيات

وكلف محافظ أسيوط، الدكتور مينا عماد نائبه، بمتابعة الحالة الصحية للمصابين بالمستشفيات والتنسيق مع الفرق الطبية لتوفير كافة أوجه الرعاية، كما وجه وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، ووجه وكيل وزارة التضامن بسرعة صرف المساعدات والدعم اللازم للمتضررين.

محافظ أسيوط يتابع حالة 30 مصابا في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل

مصرع شخصين وإصابة 24 آخرين في انقلاب أتوبيس بعد اصطدامه بجرار زراعي بأسيوط

وقدم محافظ أسيوط خالص تعازيه لأسر المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، كما وجه بسرعة رفع آثار الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية وإعادة الحركة المرورية للطريق.

