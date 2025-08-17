محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مدرسة المحبة

الأحد 17 أغسطس 2025
قام اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بجولة ميدانية لتفقد سير العمل في إنشاء مدرسة "المحبة" (عربي – لغات) بمنطقة المعلمين الجديدة بحوض القلمين البحري بحي غرب مدينة أسيوط، والمقامة على مساحة تقارب 3 أفدنة تحت إشراف أسقفية أسيوط، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في الأبنية التعليمية وخفض الكثافات داخل الفصول وتوفير بيئة تعليمية متطورة.

وأكد محافظ أسيوط أن قطاع التعليم يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، موضحًا أن الجهود لا تقتصر على التوسع في إنشاء المدارس، بل تشمل أيضًا رفع جودة العملية التعليمية وتهيئة مناخ متكامل يتيح للطلاب فرص الإبداع والتميز.

مدرسة "المحبة" تمثل إضافة نوعية للمنظومة التعليمية بأسيوط

وخلال متابعته لمعدلات التنفيذ، وجّه محافظ أسيوط بسرعة التنسيق بين الجهات المنفذة والتعامل الفوري مع أي معوقات لضمان الالتزام بالجدول الزمني، مشددًا على أن مدرسة "المحبة" تمثل إضافة نوعية للمنظومة التعليمية بأسيوط، وستسهم في تقليل الكثافات الطلابية وتلبية الإقبال المتزايد على التعليم، فضلًا عن كونها نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يجسد قيم الوحدة الوطنية ويعزز المشاركة المجتمعية في دعم قضايا التنمية.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن ما يشهده قطاع التعليم من طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي في إطار رؤية "الجمهورية الجديدة" التي تضع الاستثمار في الإنسان في قلب عملية التنمية الشاملة، مؤكدًا أن هذا التوجه يحقق أهداف التنمية المستدامة ويوفر مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

الانتهاء من إحلال وصيانة مدرسة المنشأة الكبرى ومواصلة التوسع بمدارس أسيوط (صور)

محافظ أسيوط يشدد على زراعة الشتلات ورفع كفاءة مسرح ومعمل مدرسة طه حنفي|صور

ورافق محافظ أسيوط خلال الجولة المهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس محسن محمود، رئيس قطاع توزيع كهرباء جنوب أسيوط، والمهندس أحمد صلاح فخري، مدير مديرية الطرق والنقل، وممدوح جبر، رئيس حي غرب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

