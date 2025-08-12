الثلاثاء 12 أغسطس 2025
محافظات

محافظ أسيوط يتابع حالة 30 مصابا في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل

جانب من الحادث بطريق أسيوط البحر الأحمر، فيتو

 تابع اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تطورات حادث تصادم وقع صباح اليوم بين أتوبيس نقل ركاب تابع لشركة شرق الدلتا وسيارة نصف نقل بطريق "أسيوط – البحر الأحمر" بنطاق مدينة أسيوط الجديدة، اتجاه مدينة الرحاب مما أسفر عن إصابة 30 شخصًا بإصابات تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى أسيوط الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

 

انقلاب الأتوبيس تصادم مع سيارة نقل بأسيوط 

 وكانت غرفة عمليات محافظة أسيوط تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث التصادم، حيث أدى الحادث إلى انقلاب الأتوبيس، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

 

ووجه محافظ أسيوط وكيل وزارة الصحة بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمصابين لحين تماثلهم للشفاء، كما تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفى لتقديم الدعم اللازم.

مصرع وإصابة 24 شخصا، محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث محور ديروط ويوجه بصرف تعويضات وتوفير الرعاية للمصابين (صور)

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

 

وشدد محافظ أسيوط على المتابعة اللحظية للحالة الصحية للمصابين مع توجيه مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم اللازم والتنسيق مع الجهات المعنية من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبيان ملابسات الحادث.

