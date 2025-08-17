الأحد 17 أغسطس 2025
حوادث

الإعدام شنقًا لمتهم قتل زوجته المسنة بساطور في بورسعيد

جنايات بورسعيد
جنايات بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، بالإعدام شنقًا لمتهم قتل زوجته المسنّة بساطور، بدائرة قسم الضواحي بمحافظة بورسعيد، بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الديار المصرية وبإجماع الآراء.

 

الإعدام شنقًا لمتهم قتل زوجته المسنّة بساطور في بورسعيد


تعود أحداث القضية إلى يوم 28/ 4/ 2025، حين أقدم المتهم على قتل زوجته فاطمة أحمد محمد إسماعيل عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات زوجية متكررة. قام المتهم بإعداد سلاح أبيض "ساطور"، وانتهز فرصة نومها وانهال عليها بالضربات حتى فارقت الحياة داخل غرفة نومها، بحسب ما أكدته التحقيقات وتقارير الطب الشرعي.

أوضحت أوراق القضية رقم 3871 لسنة 2025 جنايات قسم الضواحي والمقيدة برقم 678 لسنة 2025 كلي بورسعيد، أن المتهم حاز سلاحًا أبيض دون مسوغ قانوني واستخدمه في تنفيذ جريمته، وقد ثبت بالدليل القولي والفني والمادي ارتكابه الواقعة.

ذكر نجل المجني عليها إبراهيم عبد الحميد عبد الرحمن السيد 38 عامًا، أن المتهم اتصل به وأخبره صراحةً بأنه قتل والدته، وعندما توجه هو وشقيقه محمد إلى مسكنها شاهدا الجثة غارقة في دمائها، مشيرًا إلى أن والده هددها أكثر من مرة بالقتل بسبب الخلافات الزوجية.

