الأمن يفحص فيديو اعتداء شاب على زوجة شقيقه بالشرقية

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية مقطع فيديو انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شاب يعتدي بالضرب على زوجة شقيقه داخل منزل الأسرة بمركز الزقازيق، ولم يتم تحرير محضر رسمي بها حتى الآن.

وتبين من التحريات الأولية أن الشاب اعتدى على زوجة شقيقه إثر خلافات أسرية، فيما يعود وقت الواقعة إلى صباح اليوم الأحد، فيما بدأت أجهزة الأمن التحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

