تحرش وتعدٍ، الأمن يكشف ملابسات فيديو لسيدة تتضرر من شخصين بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهرت خلاله إحدى السيدات تشتكي من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بالتعدى عليها بالسب حال استقلالها سيارة أجرة بالجيزة.

بالفحص، تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، كما تم تحديد القائمة بالنشر، وتبين أنها مقيمة بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية.

الأمن يكشف ملابسات فيديو لسيدة تتضرر من شخصين بالجيزة

وبسؤالها ذكرت أنه بتاريخ 31 يوليو الماضى، وأثناء استقلالها سيارة ملاكى تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، قام شخصان يستقلان دراجة نارية بالتحرش بها لفظيًا والتعدى عليها بالسب والقذف.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصان – مقيمان بالجيزة)، وضبط الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص".

وبمواجهتهما أقرا بحدوث خلافات حول أولوية المرور بينهما وبين قائد السيارة التى كانت تستقلها السيدة، وتعديهما عليها بالسب عقب قيامها بتصويرهما.

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

