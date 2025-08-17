الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرش وتعدٍ، الأمن يكشف ملابسات فيديو لسيدة تتضرر من شخصين بالجيزة

المتهمان، فيتو
المتهمان، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهرت خلاله إحدى السيدات تشتكي من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بالتعدى عليها بالسب حال استقلالها سيارة أجرة بالجيزة.

بالفحص، تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، كما تم تحديد القائمة بالنشر، وتبين أنها مقيمة بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية. 

الأمن يكشف ملابسات فيديو لسيدة تتضرر من شخصين بالجيزة

وبسؤالها ذكرت أنه بتاريخ 31 يوليو الماضى، وأثناء استقلالها سيارة ملاكى تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، قام شخصان يستقلان دراجة نارية بالتحرش بها لفظيًا والتعدى عليها بالسب والقذف.

دون إصابات، انهيار منزل من طابقين في قنا

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 11 مليون جنيه

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصان – مقيمان بالجيزة)، وضبط الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص". 

وبمواجهتهما أقرا بحدوث خلافات حول أولوية المرور بينهما وبين قائد السيارة التى كانت تستقلها السيدة، وتعديهما عليها بالسب عقب قيامها بتصويرهما.

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

