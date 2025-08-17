الأحد 17 أغسطس 2025
تاون جاس لسكان مدينة نصر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

أعلنت الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي  للمدن تاون جاس، عن أعمال صيانة طارئة بشارع الورش بمنطقة الواحة بمدينة نصر، وذلك مساء اليوم  الموافق  17  أغسطس 2025 بدءا من الساعة العاشرة مساء.

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، كما تؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان المواطنين.

لن يتم قطع الغاز خلال القيام بأعمال الصيانة 

كما أشارت الشركة في بيانها على الحساب الرسمي لها على موقع  التواصل الاجتماعي  "فيس بوك"، بأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء خلال الفترة الزمنية المخصصة لأعمال الصيانة.


وفي حالة وجود أي استفسار حددت الشركة أرقام طوارئ خاصة للاتصال وهو رقم ١٢٩.

