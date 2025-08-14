وزير البترول يبحث مع أنرجوس العالمية التعاون القائم في استيراد الغاز المسال

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أرثر ريجان، الرئيس التنفيذي لشركة أنرجوس العالمية المتخصصة في البنية التحتية للطاقة، لمتابعة التعاون القائم بين قطاع البترول والشركة في مجال البنية التحتية لاستيراد الغاز المسال، من خلال سفن التغييز التي تم استقدامها وتشغيلها لاستقبال واردات الغاز وإعادة ضخها بالشبكة القومية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.

نجاح مصر في بناء بنية تحتية قوية لاستيراد الغاز الطبيعي

وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للتعاون مع الشركة، مؤكدًا أن مصر نجحت في فترة قياسية في تجهيز بنية تحتية قوية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقدرات تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا، بفضل جهود تكاملية مع التزام تام بمعايير السلامة.

وأكد الوزير الدعم الحكومي الكبير من جانب دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لمتابعة أعمال تجهيز سفن التغييز والذي كان له أثر بالغ في تسريع وتيرة العمل والتأكيد على اهتمام الدولة الكبير بكافة المجهودات المبذولة في هذا المشروع الاستراتيجي.

من جانبه، أعرب آرثر، ريجان الرئيس التنفيذي لشركة أنرجوس العالمية، عن اعتزازه بالشراكة مع مصر، مؤكدًا أن ما تحقق خلال الأشهر الأربعة الماضية يفوق التوقعات على المستوى العالمي، حيث تمكنت مصر من بناء بنية تحتية موسعة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في وقت قياسي، في نموذج شراكة استثنائية.

وأشاد بالزيارات الميدانية المكثفة التي أجراها وزير البترول والثروة المعدنية لمواقع العمل ومتابعته المستمرة لدفع عجلة التنفيذ وما لمسه من التزام كامل في هذه الشراكة مع مصر.

شارك في اللقاء المهندس يس محمد وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، والمهندس محمود عبدالحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

