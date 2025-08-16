وزير البترول يتفقد مشروعات زيادة الإنتاج بمعامل التكرير في السويس

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه قيادات القطاع، معامل التكرير بالسويس في شركتي السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول، لمتابعة تنفيذ المشروعات الجديدة التي تستهدف زيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة لخفض الفاتورة الاستيرادية، ودعم منظومة السلامة وحماية البيئة.

وخلال الزيارة أكد الوزير، أن خفض فاتورة استيراد الوقود وزيادة الإنتاج المحلي يمثلان أولوية قصوى للوزارة، مشيرًا إلى أن مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار الجاري تنفيذه بشركة السويس لتصنيع البترول يعد من أهم المشروعات لتحقيق هذا الهدف، موضحًا أن زيارته تستهدف تقديم الدعم للمشروع وتسريع وتيرة تنفيذه بالتعاون مع هيئة البترول والشركة لتذليل أي تحديات.

وأضاف الوزير أن مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية بمعامل التكرير تأتي ضمن المحور الثاني من استراتيجية الوزارة، والهادف إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات غير المستغلة بالمعامل.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام بأقصى معايير السلامة في جميع أنشطة القطاع تنفيذا لأهداف المحور الخامس من استراتيجية الوزارة، وكلف قيادات شركات البترول بمراجعة شاملة لمنظومة السلامة لحماية أرواح العنصر البشري الثروة الحقيقية للقطاع، إلى جانب ضبط آليات العمل مع المقاولين في كافة الأنشطة وخاصة في مجالات نقل وتوزيع المنتجات البترولية، وشدد الوزير على ضرورة الاستعانة بالأجهزة والتكنولوجيا الحديثة لضبط منظومة النقل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي حوادث الطرق.

وخلال الزيارة تابع الوزير مشروع إنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار الجاري تنفيذه بمعمل السويس لتصنيع البترول، وحرص علي تفقد موقع العمل بالمشروع ولقاء العاملين، واستمع الوزير لشرح من الكيميائي هشام فتحي رئيس الشركة حول الأعمال الحالية بالمشروع الذي يستهدف زيادة القيمة المضافة للمازوت وتحويله لمنتجات عالية القيمة والمواصفات تسهم في تقليل الاستيراد وسد فجوة الاستهلاك المحلي وتحسين المردود البيئي، ويقام بطاقة تصميمية 1.75 مليون طن سنويا من المازوت، وينفذ بأيادي مصرية لشركتي إنبي وبتروجت كمقاول عام، وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن نحو 60%.

كما تم استعراض مشروع محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصناعي بالشركة بطاقة 48 ألف متر مكعب يوميا، التزاما بالحفاظ على البيئة البحرية بخليج السويس، ضمن مشروعات المحور الخامس من استراتيجية الوزارة والمعني بحماية البيئة، وبلغت نسبة التنفيذ الفعلي 73%.

يتفقد مشروعات التطوير بمعمل النصر للبترول

خلال زيارته لشركة النصر للبترول بالسويس، تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أحدث مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية. واستمع لشرح من المهندس محمد عبد الله رئيس الشركة حول بدء التشغيل التجريبي لمشروع استرجاع الغازات الجديد VRU، لزيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة الي جانب إنتاج البوتاجاز بطاقة 340 ألف طن سنويًا وبتكلفة 1.1 مليار جنيه، وجار الإعداد للتشغيل المنتظم خلال العام الحالي، مشيرًا الي مشروع تقطير المكثفات، الذي بدأ تشغيله العام الماضي لرفع طاقة الشركة بواقع 1.2 مليون طن سنويًا من المنتجات عالية القيمة.

واستعرض رئيس النصر للبترول مشروعات السلامة والبيئة والتي شملت انشاء وحدة لتحلية مياه البحر بطاقة 6 آلاف متر مكعب يوميًا لاستخدامها بالعمليات الصناعية للحفاظ على موارد المياه، ومشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة 700 متر مكعب في الساعة، إلى جانب دعم منظومة السلامة بمشروعات خاصة بالإنذار والإطفاء التلقائي تغطي الشركة بالكامل، كما يجري تنفيذ دراسات منظومة سلامة العمليات، وإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1.2 ميجاوات.

