وزير البترول يزور مركز التحكم لمتابعة تدفقات الغاز لمحطات الكهرباء

أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة مفاجئة لمركز التحكم القومي في الشبكة القومية للغاز الطبيعي (ناتا) بمقر شركة جاسكو، اطمأن خلالها على انتظام تدفقات الغاز إلى مختلف قطاعات الاستهلاك، وعلى رأسها قطاع الكهرباء، في ظل الموجة الحارة وارتفاع مسحوبات الغاز الطبيعي، في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة تأمين إمدادات الغاز خلال فصل الصيف.

جاهزية تامة تحسبا لأي متغيرات في ظل ارتفاع درجات الحرارة

كما اطمأن الوزير على الجاهزية التامة لأي متغيرات طارئة، واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندس ياسر صلاح الدين، رئيس شركة جاسكو المشغلة لمركز التحكم حول الجاهزية التشغيلية للشبكة وسيناريوهات الاستجابة الفورية لأي زيادات في الاستهلاك، كما تابع بدوى انتظام إمدادات الغاز من سفن التغييز (FSRUs) بما يضمن الاستقرار الكامل للشبكة القومية للغاز.

وأكد الوزير أهمية مواصلة العمل الاستباقي والتنسيق المستمر مع قطاع الكهرباء في إطار التكامل بين قطاعات الدولة لتأمين احتياجات المواطنين.

وأعرب الوزير عن شكره للعاملين بمركز التحكم ولجميع فرق العمل من شركات قطاع البترول التي ساهمت بجهودها في تنفيذ الخطط المعدة لتأمين منظومة إمدادات الغاز قبل فصل الصيف.

