وزير البترول يعين متحدثا رسميا جديدا باسم الوزارة

أصدر السيد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف الدكتورة المهندسة عبير الشربيني – القائم بأعمال المكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية لتصبح المتحدث الرسمي للوزارة، بدلًا من المهندس معتز عاطف الذي تم تكليفه الأسبوع الماضي رئيسًا لشركة خالدة للبترول.

وتتم هذه التكيفات ضمن خطة الوزارة لضخ دماء جديدة في عدة مواقع وذلك لضمان تطوير العمل بقطاع البترول.

اجتماع موسع يضم كافة رؤساء شركات القطاع

وكان وزير البترول والثروة المعدنية اجتمع أمس مع جميع رؤساء شركات القطاع لوضع خطط تطوير القطاع والعمل علي تعزيز الإنتاج بكافة الشركات.

