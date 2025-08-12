الثلاثاء 12 أغسطس 2025
وزير البترول يتابع أعمال جذب الاستثمارات من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع فريق عمل بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج "EUG"، لمتابعة جهود جذب الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج، في إطار دور البوابة  كمنصة استثمارية للوزارة في هذا المجال.

ويأتي الاجتماع في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة، الهادف إلى تسريع أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي، لتلبية احتياجات المواطنين.

حضر الاجتماع كل من الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي القابضة ومدير البوابة، والجيوفيزيائي كلاوديو ليوني مدير المشروع من شركة شلمبرجير العالمية.

دور بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في عرض الفرص الاستثمارية 

وخلال الاجتماع، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الدور المحوري لبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) كمنصة رقمية لعرض الفرص الاستثمارية والبيانات وتوظيف أحدث التقنيات ووسائل الدعم الفني والدراسات بما يُدعم ويُعجل بعملية اتخاذ القرار الاستثماري لدى المستثمرين في مجال الاستكشاف والإنتاج.

ووجه الوزير بتحديث الخريطة الاستثمارية باستمرار لإضافة فرص جديدة.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد رضوان قصة نجاح البوابة منذ إطلاقها في فبراير 2021 بالشراكة مع شركة شلمبرجير العالمية، موضحًا أن عدد الشركات الأعضاء بلغ 47 شركة، وأن الاستثمارات التي ساهمت البوابة في جذبها تجاوزت 1.2 مليار دولار كحد أدني، وذلك لحفر 127 بئرًا في 51 منطقة.

كما استعرض أيضًا جهود فريق العمل في دعم قرارات المستثمرين.

فيما عرض الجيوفيزيائي كلاوديو ليوني رؤية شركة شلمبرجير لتعزيز استثماراتها  في تطوير البوابة وبنيتها التحتية ودعمها بأحدث التقنيات.

