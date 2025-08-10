شبكة فساد تهز قطاع البترول، سقوط رئيس شركة غاز يكشف تعيين زوجة مسئول لسنوات دون حضور

الأجهزة الرقابية تفتح ملفات التعيينات الوهمية

لم يكن أحد يتوقع أن تهز أروقة وزارة البترول فضيحة بهذا الحجم، لكن سقوط رئيس إحدى شركات الغاز فتح أبوابًا مغلقة على ملفات فساد مدوّية، كشفت عن تعيينات وهمية ورواتب تُصرف منذ سنوات دون وجه حق، أبطالها قيادات نافذة وزوجات مسئولين كبار، في مشهد يعكس حجم الفساد الذي ظل محميًا داخل المكاتب المغلقة لسنوات.

سقوط رئيس شركة غاز يكشف ملفات فساد مدوية

أكدت مصادر مطلعة أن قضية الفساد التي تضرب قطاع البترول بدأت بعد القبض على رئيس إحدى شركات الغاز، الذي أُقيل من منصبه قبل شهرين فقط، قبل أن يتم نقله بعد أيام قليلة للعمل خبيرًا بالشركة القابضة للغازات الطبيعية.

مصادر: التحقيقات تكشف عن زوجة مسئول نافذ تتقاضى راتبًا دون عمل

وأضافت المصادر أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الرقابية عقب القبض على المسئول كشفت عن تعيين زوجة أحد المسئولين النافذين، المعروف اختصارًا بـ(ف ر)، في الشركة التي كان يرأسها المتهم، حيث ظلت على قوة الشركة لسنوات طويلة، تتقاضى راتبًا وحوافز كاملة، دون أن تحضر يومًا واحدًا إلى مقر العمل أو يعرفها الموظفون.

نقل الزوجة إلى شركة يرأسها زوجها بعد سنوات من التعيين الوهمي

وأوضحت المصادر أن هذه السيدة نُقلت لاحقًا إلى شركة أخرى يرأسها زوجها حاليًا، وهو أحد أبرز الأسماء التي تحكمت في مفاصل الوزارة خلال فترة تولي المهندس طارق الملا حقيبة البترول.

القضية تكشف شبكة فساد أوسع في القطاع

وأشارت المصادر إلى أن القضية ليست حالة فردية، إذ فتحت الأجهزة الرقابية تحقيقات موسعة تشمل البحث عن تعيينات وهمية أخرى لأقارب مسئولين كبار داخل القطاع، في ما يُشتبه أنها شبكة فساد منظمة استنزفت المال العام لسنوات.

مصادر: القضية أمام جهات التحقيق العليا وقد تطيح برؤوس كبيرة

وأكدت المصادر أن الملف بات الآن على مكتب جهات التحقيق العليا، وسط ترقب في أوساط القطاع لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، خاصة مع تزايد المؤشرات على أن هذه الفضيحة ليست سوى قمة جبل جليد لفساد ممتد، ظل محميًا داخل المكاتب المغلقة.

