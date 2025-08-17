نجحت قوات الحماية المدنية بالمنوفية فى إنقاذ شخص مُحتجز داخل مصعد أحد المولات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بلاغا بوجود شخص محتجز داخل مصعد بأحد المولات بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية.

الحماية المدنية تنقذ شخصا محتجزا داخل مصعد مول بالمنوفية

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين أنه أثناء استقلال أحد المواطنين للمصعد بالمول محل البلاغ، حدث عطل فنى وتوقف المصعد.. وتم إنقاذه "دون إصابات".

وقد لاقى ذلك استحسان المواطن الذي توجه بالشكر للأجهزة الأمنية لسرعة استجابتهم والتعامل مع البلاغ على الوجه الأمثل.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بأداء منظومة العمل الأمنى وسرعة التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التى تتعلق بأمن وسلامة المواطنين.

