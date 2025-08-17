انتهاء مباريات الجولة الثانية من الدوري.. المصري يتصدر الترتيب.. الأهلي يفوز على فاركو وبيراميدز يهزم الإسماعيلي.. وحرب الهتافات تشتعل بين جماهير القلعة الحمراء والفارس الأبيض

الدوري المصري، أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت العديد من الأحداث والتغيرات في المراكز.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري الممتاز إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

المصري يتصدر قمة الدوري

ويتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط ويليه كلا من: الأهلي والزمالك وزد وبيراميدز ومودرن سبورت وإنبي.

نتائج مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

زد 0-0 سيراميكا

الاتحاد السكندري 1-2 مودرن سبورت

طلائع الجيش 0-3 المصري

بيراميدز 1-0 الإسماعيلي

بتروجيت 2-2 كهرباء الإسماعيلية

الأهلي 4-1 فاركو

حرس الحدود 1-0 البنك الأهلي

إنبي 1-0 وادي دجلة

الزمالك 0-0 المقاولون العرب

غزل المحلة 0-0 سموحة

الأهلي وبيراميدز يحققان أول انتصار

حقق فريقا الأهلي وبيراميدز أول فوز لهما ببطولة الدوري المصري بعد فوز الاحمر علي فاركو والسماوي على الإسماعيلي.

نجح الأهلي في الفوز على فاركو بنتيجة 4-1 بعدما تعادل بالجولة الأولى أمام مودرن 2-2 ليقفز للمركز الثاني.

وفاز بيراميدز على الإسماعيلي بهدف بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام وادي دجلة سلبيا بالجولة الأولى ليقفز للمركز الرابع.

المصري بالعلامة الكاملة وتراجع الزمالك

واصل المصري انتصاراته بالفوز على طلائع الجيش بثلاثية ليحتل صدارة الدوري بالعلامة الكاملة 6 نقاط في حين تراجع الزمالك للمركز الثالث بعد التعادل أمام المقاولون العرب.

وشهدت مباراة الزمالك والمقاولون دعمًا خاصًا من جماهير الأبيض خاصة التي حضرت من مدرجات الثالثة يمين.

وشهدت المباراة حضور محمود عبد الرازق شيكابالا بالمقصورة الرئيسية في ملعب استاد القاهرة هذه المرة ليس بصفته كلاعب كرة قدم بل كمشجع.

وظهر اللاعب أحمد فتوح في المقصورة الرئيسية أيضًا، علمًا بأنه غاب عن مباراة المقاولون العرب لأسباب انضباطية إذ يتدرب منفردًا في الزمالك، في انتظار عودته إلى التدريبات الجماعية.

وقبل صافرة بداية مباراة الزمالك والمقاولون العرب، رفعت الجماهير الحاضرة في الثالثة يمين تيفو خاص، حمل كلمة: "Believe"، ما يعني بالعربية الإيمان والثقة إلى جانب التيفو الخاص الذي بدأت به جماهير الزمالك التشجيع أمام المقاولون العرب، أظهر المشجعون أيضًا دعمًا مستمرًا طيلة الدقائق الـ90، مع رفع لافتات مختلفة، من بينها واحدة لتحية شيكابالا.

الأهلي يطالب بإبعاد معروف عن لقاءاته بسبب محمد هاني

أثار قرار الحكم محمد معروف بإشهار البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء لمحمد هاني لاعب الأهلي في الدقيقة 91، بسبب اتهامه بإضاعة الوقت غضبًا كبيرًا في صفوف النادي الأهلي ما دفع الإدارة لتقديم احتجاج رسمي ضد القرار.

وأرسلت إدارة الأهلي شكوى رسمية إلى لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد الحكم محمد معروف، الذي أدار مباراة الفريق أمام فاركو في الدوري الممتاز.

وتضمنت الشكوى مطالبة الأهلي لرئيس لجنة الحكام بمراجعة الشريط الرسمي للمباراة لسببين: أن الفريق لم يكن بحاجة لإضاعة الوقت وهو متقدم بنتيجة 4-1، كما أن محمد هاني لم يتأخر في الاستبدال، بل كان يسلم شارة القيادة لزميله وتوجه سريعًا لمغادرة الملعب، ولم تصدر عنه أي عبارات مسيئة.

وأضاف: "الأهلي طالب بتدخل رئيس لجنة الحكام تجاه ما حدث، خاصة أن هناك دهشة كبيرة من تصرفات الحكم محمد معروف

وشدد النادي الأحمر في شكواه على إبعاد محمد معروف، عن إدارة أي مباراة للفريق مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه سيدعم شكواه بمقاطع فيديو، توثق ما جرى خلال اللقاء.

اشتعال حرب الشتائم بين جماهير الأهلي والزمالك

وأبدى مجلس إدارة نادي الزمالك استياءه الشديد بسبب هجوم جماهير الأهلي ضد النادي الأبيض خلال مواجهة فاركو

وتتجه نية مجلس الزمالك إلى تقديم شكوى إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم خاصةً أنه تمت معاقبة جماهير الأبيض بعد لقاء سيراميكا بسبب الهتاف ضد زيزو لاعب الأهلي

محمد شريف مهاجم الأهلي المصري، سجل هدفه رقم 41 مع الأهلي في الدوري المحلي، بعدما افتتح أهداف المواجهة أمام فاركو بعد مرور 10 دقائق فقط، من عمر مباراة الفريقين بالجولة الثانية.

شريف وزيزو يسجلان أول أهدافهما

وسجل محمد شريف أول هدف للأهلي بعد العودة من تجربة الخليج السعودي ليرفع رصيد أهدافه إلى 41 هدفا في الدوري مع الأهلي

وأصبح شريف ضمن أفضل 15 هدافا للأهلي في الدوري المصري بالتساوي مع مصطفى عبده، كما أنه رفع رصيد أهدافه في الدوري بصفة عامة إلى 59 هدفا.

ووضع أحمد مصطفى "زيزو" بصمته الأولى مع الأهلي، بعدما هز شباك فاركو بهدف في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

وأرسل التونسي محمد علي بن رمضان كرة عرضية متقنة حولها زيزو برأسه في المرمى، ليحرز هدفه الأول بالقميص الأحمر.

وأعلن الأهلي تعاقده مع زيزو رسميا يوم 6 يونيو الماضي عقب نهاية عقده مع الزمالك.

وصنع زيزو 3 أهداف منذ انضمامه للأهلي، ولكنه لم يسجل أي أهداف بالقميص الأحمر قبل لقاء فاركو.



مودرن يواصل التألق والحرس وانبي يحققان الفوز الأول

وواصل مودرن تألقه بعدما تعادل مع الأهلي في الجولة الأولى ليفوز في الجولة الثانية علي الاتحاد السكندري 2-1، كما حقق حرس الحدود فوزه الأول بالبطولة على حساب البنك الأهلي.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثانية

1- المصري 6 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- الزمالك 4 نقاط

4- زد 4 نقاط

5- مودرن سبورت 4 نقاط

6- إنبي 4 نقاط

7- بيراميدز 4 نقاط

8- الجونة 3 نقاط

9- حرس الحدود 3 نقاط

10- بتروجيت نقطتان

11- سموحة نقطتان

12- غزل المحلة نقطتان

13- كهرباء الإسماعيلية نقطة واحدة

14- الاسماعيلي نقطة واحدة

15- البنك الأهلي نقطة واحدة

16- وادي دجلة نقطة واحدة

17- المقاولون العرب نقطة واحدة

18- سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة

19- فاركو نقطة واحدة

20- الجيش نقطة واحدة

21- الاتحاد بدون نقاط



جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الثانية





