الدوري الفرنسي، موناكو يفوز على لوهافر بثلاثية

فاز فريق موناكو علي لو هافر بثلاثة أهداف مقابل هدف بلقائهما ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم، لموسم 2025-2026.

مباراة موناكو ولو هافر

وأحرز ثلاثية موناكو لوريس هدف التقدم لموناكو في مرماه في الدقيقة 32، واريك دير الهدف الثاني لموناكو في الدقيقة 61، أما الثالث فجاء عن طريق مجاني اكليوش في الدقيقة 74.

وأحرز هدف لوهافر رسول نادياي في الدقيقة 67.

وتشهد البطولة مشاركة 18 ناديا، ويصل عدد جولات المسابقة إلى 34 جولة على مدار الموسم، وتقام بكل جولة 9 مباريات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الفرنسي اليوم



وتنقل مباريات الدوري الفرنسي اليوم عبر شبكة beIN Sports الرياضية



وافتتحت مباريات الدوري الفرنسي، أمس الجمعة، بإقامة مباراة بين رين مع ضيفه أولمبيك مارسيليا وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف.

