السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الفرنسي، موناكو يفوز على لوهافر بثلاثية

الدوري الفرنسي، فيتو
الدوري الفرنسي، فيتو

فاز فريق موناكو علي لو هافر بثلاثة أهداف مقابل هدف بلقائهما ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم، لموسم 2025-2026.

مباراة موناكو ولو هافر

وأحرز ثلاثية موناكو لوريس هدف التقدم لموناكو في مرماه في الدقيقة 32، واريك دير الهدف الثاني لموناكو في الدقيقة 61، أما الثالث فجاء عن طريق مجاني اكليوش في الدقيقة 74.

وأحرز هدف لوهافر رسول نادياي في الدقيقة 67.

وتشهد البطولة مشاركة 18 ناديا، ويصل عدد جولات المسابقة إلى 34 جولة على مدار الموسم، وتقام بكل جولة 9 مباريات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الفرنسي اليوم


وتنقل مباريات الدوري الفرنسي اليوم عبر شبكة beIN Sports الرياضية


وافتتحت مباريات الدوري الفرنسي، أمس الجمعة، بإقامة مباراة بين رين مع ضيفه أولمبيك مارسيليا وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة موناكو ولو هافر الدوري الفرنسي موناكو ولو هافر موناكو لو هافر

مواد متعلقة

بيراميدز يجهز رمضان صبحي واستمرار غياب الكرتي بمواجهة المصري

المصري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز بالدوري (صور)

موناكو يتقدم علي لو هافر بهدف دون رد في الشوط الأول بالدوري الفرنسي

الشريعي يهدي ماجد سامي درع إنبي احتفالًا بمرور 40 عامًا على تأسيس النادي (صور)

بيراميدز يستعيد جهود محمد حمدي أمام المصري في الدوري الممتاز

25 دقيقة وقت بدل ضائع، حرس الحدود يخطف فوزا صعبا من البنك الأهلي

الدوري الممتاز، حرس الحدود يتقدم على البنك الأهلي 0/1 في الشوط الأول بالدوري

بيراميدز يستعد لمباراة المصري بالفوز وديا على دايموند

الأكثر قراءة

غرق في رأس الحكمة، نقابة المهن التمثيلية تكشف سبب وفاة تيمور تيمور

وفاة مدير التصوير الشاب تيمور تيمور، ونقابة المهن التمثيلية تنعاه

ترتيب فرق الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية

الدوري المصري، الزمالك يسقط في فخ التعادل السلبي أمام المقاولون العرب

تقود تحت تأثير الخمر؛ القبض على فنانة عربية صدمت سيارة على محور 26 يوليو

مصدر أمنى يكشف ملابسات وفاة شخص داخل قسم شرطة بالجيزة بسبب التعذيب

أمطار رعدية على الجنوب وخفيفة في الشمال، حالة الطقس غدا الأحد

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

خدمات

المزيد

تراجع أسعار سيارات هيونداي الهايبرد في السوق المصرية خلال أغسطس

سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضيوف في المنام وعلاقته بشراء منزل جديد

هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟ أمين الفتوى يجيب

عاوزة ألبس الحجاب ولكني مترددة ماذا أفعل؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads