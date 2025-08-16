السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المصري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز بالدوري (صور)

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز.

راحة سلبية للاعبي المصري استعدادًا لبيراميدز  

وكان التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم السبت استعدادًا لمباراته أمام نظيره بيراميدز.

موعد مباراة بيراميدز والمصري

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة المصري البورسعيدي  التاسعة مساء الثلاثاء  المقبل على ستاد السويس الجديد في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

 

 

 

مباراة المصري وطلائع الجيش 


كان المصري قد نجح في الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ستاد السويس الجديد ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة السادسة من مباراتين في صدارة جدول الترتيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري بيراميدز المصري البورسعيدي مباراة ببراميدز والمصري موعد مباراه ببراميدز والمصري الدوري الممتاز

مواد متعلقة

موناكو يتقدم علي لو هافر بهدف دون رد في الشوط الأول بالدوري الفرنسي

الشريعي يهدي ماجد سامي درع إنبي احتفالًا بمرور 40 عامًا على تأسيس النادي (صور)

بيراميدز يستعيد جهود محمد حمدي أمام المصري في الدوري الممتاز

25 دقيقة وقت بدل ضائع، حرس الحدود يخطف فوزا صعبا من البنك الأهلي

الدوري الممتاز، حرس الحدود يتقدم على البنك الأهلي 0/1 في الشوط الأول بالدوري

بيراميدز يستعد لمباراة المصري بالفوز وديا على دايموند

فيصل وشلبي يقودان تشكيل البنك الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز

تعرف على موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يكشف ملابسات وفاة شخص داخل قسم شرطة بالجيزة بسبب التعذيب

تقود تحت تأثير الخمر؛ القبض على فنانة عربية صدمت سيارة على محور 26 يوليو

أمطار رعدية على الجنوب وخفيفة في الشمال، حالة الطقس غدا الأحد

الصحة تكشف حقيقة ضبط خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

3 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت في الأسواق اليوم السبت

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

نجوى فؤاد: قرار اعتزالي مرتبط بالحج ومسيرتي خالية من الأعمال المشينة

خدمات

المزيد

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟ أمين الفتوى يجيب

عاوزة ألبس الحجاب ولكني مترددة ماذا أفعل؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عالم أزهري يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads