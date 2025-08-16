المصري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز بالدوري (صور)

يستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز.

راحة سلبية للاعبي المصري استعدادًا لبيراميدز

وكان التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم السبت استعدادًا لمباراته أمام نظيره بيراميدز.

موعد مباراة بيراميدز والمصري

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة المصري البورسعيدي التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد السويس الجديد في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة المصري وطلائع الجيش



كان المصري قد نجح في الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ستاد السويس الجديد ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة السادسة من مباراتين في صدارة جدول الترتيب.

