رياضة

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يستعد فريق الزمالك، لمواجهة قادمة أمام مودرن سبورت، في الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025 /2026.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت، يوم الخميس الموافق 21 أغسطس، وتنطلق صافرتها في التاسعة مساء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري.

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتعادل الزمالك بدون أهداف أمام المقاولون العرب في مباراة أمس السبت، في الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الأسبوع الأول على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، قبل أن تتوقف انتصاراته في الأسبوع الثاني.

تعادل محبط أمام المقاولون

وتحدث يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عن التعادل السلبي أمام المقاولون العرب، في الأسبوع الثاني من منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025 /2026.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي: "نشعر بالإحباط من النتيجة والجهد كان حاضرًا، وحاولنا كثيرا ولا ألوم على اللاعبين، ولكن من أجل الفوز في مثل تلك المباريات كان يجب بذل جهد أكبر في الثلث الأخير من الملعب وواجهنا صعوبات في خلق الفرص".

وأضاف: “عند اللعب أمام فرق تتكتل دفاعيًا نحتاج إلى القدرة لإثبات جودتنا ولكن فعل ذلك على ملعب مثل هذا صعب، من أجل خلخلة الدفاعات نحتاج للمسات وتحريك الكرة بسرعة ولم يكن ذلك ممكنا على ذلك الملعب، وهذا أحد أسباب عدم الظهور بشكل جيد في الثلث الأخير”.

وواصل: "هدفنا التحسن في كل مباراة ولن نتحدث عن الملعب كثيرا ولم نتحدث عنه كثيرا لأنه حقيقة وأمر على أرض الواقع"

وشدد: “حاولنا الفوز ونشعر بالأسف بسبب الخسارة، كان لدينا الدافع في الفوز حتى الدقيقة الأخيرة، لم نستطع تسجيل الهدف الذي سيمنحنا نقاط المباراة لكن الدافع كان متواجدا”.

