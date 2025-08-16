ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على فاركو

الدوري المصري، حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على ضيفه فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء أمس الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي

وبعد فوز الأهلي، يكون جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- المصري - 6 نقاط.

2ـ الأهلي 4 نقاط

3ـ زد 4 نقاط

4- مودرن سبورت 4 نقاط

5ـ بيراميدز 4 نقاط

6- الزمالك - 3 نقاط.

7- الجونة - 3 نقاط.

8 ـ حرس الحدود 3 نقاط

9 ـ بتروجت نقطتين

10- طلائع الجيش - نقطة.

11-سموحة - نقطة.

12- إنبي - نقطة.

13- غزل المحلة - نقطة.

14- البنك الأهلي - نقطة.

15- فاركو - نقطة.

16- الإسماعيلي - نقطة.

17- سيراميكا كليوباترا نقطة

18- وادي دجلة - نقطة.

19- كهرباء الإسماعيلية نقطة وحيدة

20-الاتحاد بدون رصيد.

21- المقاولون بدون رصيد

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وفاركو

سجل أهداف الأهلي: أحمد زيزو هدفين ومحمد شريف وجراديشار، بينما سجل محمد فخري هدف فاركو.

وتعرض محمد هاني لاعب الأهلي للطرد في الدقيقة 90 بعد حصوله على إنذارين.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو

حراسة المرمي: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أشرف داري، ياسين مرعي، محمد هاني، كريم فؤاد.

خط الوسط: آليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أشرف بن شرقي، أحمد زيزو، محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف.

وجلس علي مقاعد بدلاء الأهلي أمام فاركو كل من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شكري وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

بينما جاء تشكيل فاركو أمام الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: بابا کار - معاذ أحمد - محمد حسين.

خط الوسط: أحمد البحراوي - جابر كامل - محمد فخري - أحمد شعبان - محمد عز.

خط الهجوم: محمود فرحات - كريم الطيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.