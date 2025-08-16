الشريعي يهدي ماجد سامي درع إنبي احتفالًا بمرور 40 عامًا على تأسيس النادي (صور)

الدوري المصري، أهدى أيمن الشريعي رئيس إنبي، درع النادي إلى ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 40 عامًا على إنشاء نادي إنبي، وذلك على هامش مباراة الفريق الأول لنادي إنبي أمام وادي دجلة بالدوري الممتاز.

الشريعي يهدي ماجد سامي درع النادي

وجاءت مراسم إهداء الدرع في المقصورة الرئيسية، في لفتة تعكس روح الاحترام المتبادل والعلاقات الطيبة التي تربط نادي إنبي بمختلف الأندية المصرية.

وأكد الشريعي أن إنبي يعتز بتاريخه الممتد وإنجازاته خلال الأربعة عقود الماضية، مشيرًا إلى أن الاحتفال بمرور 40 عامًا هو بداية لمرحلة جديدة من التطوير والطموحات على المستويين الرياضي والإداري.

من جانبه، أعرب ماجد سامي عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات التي تجمع نادي وادي دجلة بنادي إنبي.

موعد مباراة انبي أمام وادي دجلة

يواجه فريق إنبى نظيره وادى دجلة، الان، في المباراة التي تقام على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تشكيل انبي

ترتيب إنبي ووادي دجلة في الدوري

ويحتل فريق إنبي المركز الثاني عشر في ترتيب الدورى برصيد نقطة.

وبنفس الرصيد يحتل وادي دجلة المركز الثامن عشر.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي

وبعد فوز الأهلي أمس على فاركو، يكون جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- المصري - 6 نقاط.

2ـ الأهلي 4 نقاط

3ـ زد 4 نقاط

4- مودرن سبورت 4 نقاط

5ـ بيراميدز 4 نقاط

6- الزمالك - 3 نقاط.

7- الجونة - 3 نقاط.

8 ـ حرس الحدود 3 نقاط

9 ـ بتروجت نقطتين

10- طلائع الجيش - نقطة.

11-سموحة - نقطة.

12- إنبي - نقطة.

13- غزل المحلة - نقطة.

14- البنك الأهلي - نقطة.

15- فاركو - نقطة.

16- الإسماعيلي - نقطة.

17- سيراميكا كليوباترا نقطة

18- وادي دجلة - نقطة.

19- كهرباء الإسماعيلية نقطة وحيدة.

20-الاتحاد بدون رصيد.

21- المقاولون بدون رصيد.

