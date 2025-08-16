السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الشريعي يهدي ماجد سامي درع إنبي احتفالًا بمرور 40 عامًا على تأسيس النادي (صور)

ايمن الشريعي وماجد
ايمن الشريعي وماجد سامي، فيتو

الدوري المصري، أهدى أيمن الشريعي رئيس إنبي، درع النادي إلى ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 40 عامًا على إنشاء نادي إنبي، وذلك على هامش مباراة الفريق الأول لنادي إنبي أمام وادي دجلة بالدوري الممتاز.

 

الشريعي يهدي ماجد سامي درع النادي 

وجاءت مراسم إهداء الدرع في المقصورة الرئيسية، في لفتة تعكس روح الاحترام المتبادل والعلاقات الطيبة التي تربط نادي إنبي بمختلف الأندية المصرية.

وأكد الشريعي أن إنبي يعتز بتاريخه الممتد وإنجازاته خلال الأربعة عقود الماضية، مشيرًا إلى أن الاحتفال بمرور 40 عامًا هو بداية لمرحلة جديدة من التطوير والطموحات على المستويين الرياضي والإداري.

من جانبه، أعرب ماجد سامي عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات التي تجمع نادي وادي دجلة بنادي إنبي.

 

 

موعد مباراة انبي أمام وادي دجلة 

يواجه فريق إنبى نظيره وادى دجلة، الان، في المباراة التي تقام على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز. 

 

تشكيل انبي

 

 

ترتيب إنبي ووادي دجلة في الدوري

 ويحتل فريق إنبي المركز الثاني عشر في ترتيب الدورى برصيد نقطة.
وبنفس الرصيد يحتل وادي دجلة المركز الثامن  عشر.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي 

وبعد فوز الأهلي أمس على فاركو، يكون جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- المصري - 6 نقاط.

2ـ الأهلي 4 نقاط

3ـ زد 4 نقاط

4- مودرن سبورت 4 نقاط

5ـ  بيراميدز 4 نقاط

6- الزمالك - 3 نقاط.

7-  الجونة - 3 نقاط.

8 ـ حرس الحدود 3 نقاط

9 ـ بتروجت نقطتين

10- طلائع الجيش - نقطة.

11-سموحة - نقطة.

12-  إنبي - نقطة.

13- غزل المحلة - نقطة.

14- البنك الأهلي - نقطة.

15-  فاركو - نقطة.

16- الإسماعيلي - نقطة.

17-  سيراميكا كليوباترا نقطة

18- وادي دجلة - نقطة.

19- كهرباء الإسماعيلية نقطة وحيدة.

20-الاتحاد بدون رصيد.

21- المقاولون بدون رصيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري وادي دجلة أنبي أيمن الشريعي رئيس نادي انبي ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة مباراة انبي أمام وادي دجلة

مواد متعلقة

بيراميدز يستعيد جهود محمد حمدي أمام المصري في الدوري الممتاز

25 دقيقة وقت بدل ضائع، حرس الحدود يخطف فوزا صعبا من البنك الأهلي

الدوري الممتاز، حرس الحدود يتقدم على البنك الأهلي 0/1 في الشوط الأول بالدوري

بيراميدز يستعد لمباراة المصري بالفوز وديا على دايموند

فيصل وشلبي يقودان تشكيل البنك الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز

تعرف على موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز

بعد الفوز على الإسماعيلي، بيراميدز يستعد للجولة الثالثة بالدوري بودية دايموند

البنك الأهلي يسعى لعبور حرس الحدود في الدوري المصري

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

الصحة تكشف حقيقة ضبط خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية

القبض على فراولة وتفاحة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة ( فيديو)

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، موقف مرموش

امتداد حريق مخزن ببولاق أبو العلا للطابق الثاني والحماية المدنية تواصل جهود الإطفاء (صور)

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

خدمات

المزيد

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء السنة النبوية

دار الإفتاء توضح فضل دعاء المسلم لأخيه وبيان ثوابه

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads