رياضة

موناكو يتقدم علي لو هافر بهدف دون رد في الشوط الأول بالدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي، فيتو
الدوري الفرنسي، فيتو

تقدم فريق موناكو علي لو هافر بهدف دون رد في الشوط الأول، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم، لموسم 2025-2026.

مباراة موناكو ولو هافر

وأحرز لوريس هدف التقدم لموناكو في مرماه في الدقيقة 32

وتشهد البطولة مشاركة 18 ناديا، ويصل عدد جولات المسابقة إلى 34 جولة على مدار الموسم، وتقام كل جولة 9 مباريات.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم
 

لانس × ليون – الساعة 17:00 وفقا لتوقيت مصر والسعودية.

موناكو × لو هافر – الساعة 19:00 وفقا لتوقيت مصر والسعودية.

نيس × تولوز – الساعة 21:05 وفقا لتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الفرنسي اليوم


تنقل مباريات الدوري الفرنسي اليوم عبر شبكة beIN Sports الرياضية، وعددها 3 لقاءات.


وافتتحت مباريات الدوري الفرنسي، أمس الجمعة، بإقامة مباراة بين رين مع ضيفه أولمبيك مارسيليا وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف.

الدوري الفرنسي موناكو لو هافر لوريس مباراة موناكو ولو هافر

