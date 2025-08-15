25 دقيقة وقت بدل ضائع، حرس الحدود يخطف فوزا صعبا من البنك الأهلي

الدوري المصري، خطف فريق حرس الحدود فوزًا صعبًا من البنك الأهلي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز موسم 2025/2026.

مباراة حرس الحدود والبنك الأهلي

أحرز هدف حرس الحدود أحمد الشيخ في الدقيقة 25 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى حارس مرمى البنك الأهلي عبد العزيز البلعوطي.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب حرس الحدود محمد جابر في الدقيقة 96 بعد العودة للفار، حيث أشهر قبلها البطاقة الصفراء للاعب نتيجة تدخل عنيف ضد أحمد متعب لاعب البنك الأهلي.

واحتسب حكم المباراة 25 دقيقة وقت بدل ضائع 11 دقيقة في الشوط الأول و14 دقيقة في الشوط الثاني.

وحصد حرس الحدود أول ثلاث نقاط في الدوري في أول مباراة يخوضها وتجمد رصيد البنك الاهلي عند نقطة واحدة.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق في مواجهة حرس الحدود

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: عمرو الجزار، محمود الجزار، مصطفى دويدار، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، محمد بن شرقي، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: أسامة فيصل، يسري وحيد، مصطفى شلبي.

وكانت قائمة البدلاء على النحو التالي:

أحمد صبحي، هشام صلاح، احمد متعب، سعيدو سيمبوري، محمد إبراهيم، محمود عماد، أحمد ريان، ياو أنور، أحمد أمين أوفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.