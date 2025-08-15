السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

25 دقيقة وقت بدل ضائع، حرس الحدود يخطف فوزا صعبا من البنك الأهلي

حرس الحدود، فيتو
حرس الحدود، فيتو

الدوري المصري، خطف فريق حرس الحدود فوزًا صعبًا من البنك الأهلي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز موسم 2025/2026.

 

مباراة حرس الحدود والبنك الأهلي

أحرز هدف حرس الحدود أحمد الشيخ في الدقيقة 25 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى حارس مرمى البنك الأهلي عبد العزيز البلعوطي.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب حرس الحدود محمد جابر في الدقيقة 96  بعد العودة  للفار، حيث أشهر قبلها البطاقة الصفراء للاعب نتيجة تدخل عنيف ضد أحمد متعب لاعب البنك الأهلي. 

واحتسب حكم المباراة 25 دقيقة وقت بدل ضائع 11 دقيقة في الشوط الأول و14 دقيقة في الشوط الثاني.

وحصد حرس الحدود أول ثلاث نقاط في الدوري في أول مباراة يخوضها وتجمد رصيد البنك الاهلي عند نقطة واحدة.

 

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق في مواجهة حرس الحدود

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي. 

خط الدفاع: عمرو الجزار، محمود الجزار، مصطفى دويدار، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، محمد بن شرقي، أحمد مدبولي. 

خط الهجوم: أسامة فيصل، يسري وحيد، مصطفى شلبي.

وكانت قائمة البدلاء على النحو التالي: 

أحمد صبحي، هشام صلاح، احمد متعب، سعيدو سيمبوري، محمد إبراهيم، محمود عماد، أحمد ريان، ياو أنور، أحمد أمين أوفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري البنك الاهلي حرس الحدود مباراة حرس الحدود والبنك الأهلي

مواد متعلقة

الدوري الممتاز، حرس الحدود يتقدم على البنك الأهلي 0/1 في الشوط الأول بالدوري

بيراميدز يستعد لمباراة المصري بالفوز وديا على دايموند

فيصل وشلبي يقودان تشكيل البنك الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز

تعرف على موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز

بعد الفوز على الإسماعيلي، بيراميدز يستعد للجولة الثالثة بالدوري بودية دايموند

البنك الأهلي يسعى لعبور حرس الحدود في الدوري المصري

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام طلائع الجيش بالدوري الممتاز

ماييلي وإيفرتون يقودان هجوم بيراميدز أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

بتوقيع صلاح، ليفربول يخطف فوزا صعبا أمام بورنموث في افتتاحية الدوري الإنجليزي (فيديو)

حالة الطقس غدا، 4 مدن تحت سيطرة الأمطار الرعدية

الأهلي يضرب فاركو برباعية في الدوري الممتاز، وحالة طرد لنجم الأحمر (صور)

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الأسد بالهرم

انكسار الحرارة وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة طقس السبت

أول تعليق من ريبيرو بعد فوز الأهلي أمام فاركو بالدوري

ليفربول يحرز الهدف الثاني في مرمى بورنموث بعد مرور 55 دقيقة (فيديو)

الوزير اسمه علاء فاروق

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

قبل انطلاق تنسيق المتفوقين 2025، قواعد قبول طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية بالجامعات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

ما حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له؟

دار الإفتاء توضح حكم شراء وتبادل حلوى المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads