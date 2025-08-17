بعد نقله للمستشفى، آخر تطورات الحالة الصحية لمدرب الزمالك

تعرض البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك لوعكة صحية فجر اليوم الأحد بعد نهاية مباراة الأبيض أمام المقاولون العرب والتي انتهت بالتعادل السلبي أمس السبت على ستاد القاهرة في الجولة الثانية من الدوري المصري.

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات بشأن الحالة الصحية للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

تفاصيل الوعكة الصحية لمدرب الزمالك

وشعر يانيك فيريرا بآلام في معدته قبل مباراة الفريق أمس أمام نادي المقاولون العرب وتناول بعض المسكنات وبعد انتهاء المباراة والذهاب إلى الفندق تكرر الشعور بالألم مرة أخرى الأمر الذي استلزم نقله إلى أحد المستشفيات والخضوع لبعض التحاليل التي أثبت سلامته وحاجته إلى الراحة ليعود مرة أخرى إلى فندق الإقامة.



ومن المنتظر أن يقود بانيك مران الفريق غدا الإثنين.



مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتعادل الزمالك بدون أهداف أمام المقاولون العرب في مباراة أمس السبت، في الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الأسبوع الأول على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، قبل أن تتوقف انتصاراته في الأسبوع الثاني.

