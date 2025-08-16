السبت 16 أغسطس 2025
بيراميدز يجهز رمضان صبحي واستمرار غياب الكرتي بمواجهة المصري

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

يستمر غياب وليد الكرتي عن صفوف بيراميدز خلال مواجهته القادمة أمام المصري ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الكرتي تعرض للطرد بأول مباراة للفريق بالدوري المصري أمام وادي دجلة وتم إيقافه مباراتين.

ويتم تجهيز رمضان صبحي الغائب عن الفريق منذ بداية الموسم للإصابة من أجل اللحاق بمواجهة المصري الهامة والمرتقبة.

غيابات بيراميدز أمام الإسماعيلي


وغاب عن صفوف الفريق السماوي خلال مباراة الإسماعيلي الماضية كل من:

رمضان صبحي لاستمرار التأهيل من الاصابة، ومحمد حمدي ووليد الكرتي للإيقاف، وعبد الرحمن جودة لاستمرار التأهيل من الاصابة، كما يغيب علي جبر وشريف إكرامي.

عودة محمد حمدي لصفوف بيراميدز 

يستعيد فريق نادي بيراميدز لاعبه محمد حمدي خلال مواجهة المصري القادمة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعود محمد حمدي لصفوف فريق بيراميدز بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب اللاعب عن لقائي الفريق بالجولتين الأولي والثانية بالدوري تنفيذا لعقوبة الإيقاف مباراتين بعد طرده بمباراة سيراميكا بنهاية الدوري المصري الموسم الماضي.

موعد مباراة ببراميدز والمصري 

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل على استاد السويس في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز وديا على نظيره نادي دايموند بهدف دون مقابل، سجله محمود زلاكة في إطار الإعداد لمواجهة المصري البورسعيدي.

تشكيل بيراميدز 

ولعب بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - علي جبر - طارق علاء

خط الوسط: أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - مصطفى فتحي - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي

وفي الشوط الثاني شارك  محمود دونجا ويوسف أوباما
ودودو الجباس وعبد الرحمن جودة ووليد الكرتي ورمضان صبحي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل بيراميدز هدفه الوحيد عن طريق محمود زلاكة من انفراد بتمريرة من يوسف أوباما، بينما أضاع دودو الجباس ركلة جزاء في نهاية اللقاء تصدى لها حارس دايموند.

مباراة بيراميدز والإسماعيلي 

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في ثاني جولات الدوري، بينما يستعد لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة على استاد السويس.

