إحالة ربة منزل وعاملين بتهمة سرقة المساكن بالأميرية للجنح

أمرت نيابة الأميرية، إحالة تشكيل عصابي مكون من ربة منزل وعاطلين، وراء سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بمنطقة الأميرية، لمحكمة الجنح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب “كسر الباب”.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عمليتهما "سيئة النية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

واعترف المتهمون باحترافهم مزاولة نشاط سرقة المساكن لتحقيق مكاسب غير مشروعة بطريقة سريعة، للإنفاق علي متطلباتهم في ظل عدم رغبتهم في مزاولة عمل مشروع.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

