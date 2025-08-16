السبت 16 أغسطس 2025
صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

أدلى عاطل له معلومات جنائية متهم بالشروع في سرقة هاتف من مواطن أثناء سيره بأحد شوارع الأميرية في القاهرة وحيازة سلاح أبيض باعترافات تفصيلية أمام نيابة الاميرية

وقال المتهم إنه يعمل ديلفري لتوصيل طلبات الطعام من أحد المطاعم ولكن ما يتقاضاه لا يكفيه بسبب تعاطيه للمواد المخدرة فاحترف سرقة المواطنين ونشل ما بحوزتهم من متعلقات بأسلوب الخطف وبيعها لعميل سيئ النية بأقل من نصف ثمنها الأصلي.

وأضاف أنه يحمل السلاح الأبيض معه دائما لتثبيت ضحاياه في الأوقات المتأخرة من الليل، مشيرا إلى أنه كان ينتوي طعن المجني عليه في حال نشوب مشاجرة بينهما.

فيديو محاولة متهم خطف هاتف مواطن بالأميرية

وكانت وزارة الداخلية رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن محاولة قائد دراجة نارية سرقة هاتف خاص بأحد المواطنين بأسلوب الخطف، وتهديده بسلاح أبيض بالقاهرة.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المذكور (عاطل " له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، وبحوزته (السلاح الأبيض - الدراجة النارية "بدون ترخيص") الظاهران بمقطع الفيديو.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

