حبس المتهم بالشروع في سرقة هاتف مواطن وحيازة سلاح أبيض بالأميرية

أمرت نيابة الاميرية بحبس عاطل له معلومات جنائية بتهمة الشروع في سرقة هاتف من مواطن أثناء سيره بأحد شوارع الأميرية في القاهرة وحيازة سلاح أبيض 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

فيديو محاولة متهم خطف هاتف مواطن بالأميرية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن محاولة قائد دراجة نارية سرقة هاتف خاص بأحد المواطنين بأسلوب الخطف، وتهديده بسلاح أبيض بالقاهرة.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المذكور (عاطل " له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، وبحوزته (السلاح الأبيض - الدراجة النارية "بدون ترخيص") الظاهران بمقطع الفيديو.

تم التحفظ على الدراجة النارية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.