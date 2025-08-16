السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس المتهم بالشروع في سرقة هاتف مواطن وحيازة سلاح أبيض بالأميرية

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت  نيابة الاميرية بحبس عاطل له معلومات جنائية بتهمة الشروع في سرقة هاتف من مواطن أثناء سيره بأحد شوارع الأميرية في القاهرة وحيازة سلاح أبيض 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

فيديو محاولة متهم خطف هاتف مواطن بالأميرية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن محاولة قائد دراجة نارية سرقة هاتف خاص بأحد المواطنين بأسلوب الخطف، وتهديده بسلاح أبيض بالقاهرة.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المذكور (عاطل " له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، وبحوزته (السلاح الأبيض - الدراجة النارية "بدون ترخيص") الظاهران بمقطع الفيديو.

تم التحفظ على الدراجة النارية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الأميرية الأميرية وزارة الداخلية النيابة العامة قسم شرطة المطرية

مواد متعلقة

في 90 ثانية فقط، شاهد أجرأ عملية سرقة لمتجر مجوهرات والحصيلة 2 مليون دولار

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بوتين يكسر التقاليد في لقاء ترامب، خبر سار عن مصمم فيديو المتحف المصري الكبير، بكاء صلاح، بلوجر جديد بقبضة الأمن

الوضع بدأ يتغير، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في مصر

البلدي يتهاوى، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 16 أغسطس 2025

أسعار المانجو اليوم السبت، 8 أصناف أقل من 20 جنيها وصنفان "فوق طاقة المصريين"

سعر السمك والجمبري اليوم السبت، ما زال الانخفاض مستمرا

أسعار الخضار اليوم، قائمة بالأصناف المخفضة والكوسة والخيار يغردان خارج السرب

بـ"ليفل الوحش"، كيف كسر بوتين التقاليد أثناء الذهاب للمحادثات مع ترامب (فيديو)

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بشفاء المريض

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بشفاء المريض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads