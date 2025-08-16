أخبار الفن اليوم: وفد من وزارة الثقافة ونقابة الممثلين يزور نجوى فؤاد في منزلها.. سعيد الارتيست يُبدع في سماء مهرجان القلعة.. ومسلم يطرح أحدث أغنياته "مش صافيلك"

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها زيارة وفد من وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية للفنانة نجوى فؤاد في منزلها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

زار وفد مشترك من وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية الفنانة القديرة نجوى فؤاد في منزلها، مساء اليوم السبت، وذلك استجابةً لاستغاثتها الأخيرة التي عبّرت خلالها عن معاناتها واحتياجاتها في هذه المرحلة من حياتها.





كشفت الفنانة نجوى فؤاد أن ابتعادها عن الوسط الفني في الفترة الأخيرة ليس اعتزالا، وإنما بسبب الأزمة الصحية التي تمر بها، مشيرة إلى أنها ستتخذ قرار الاعتزال النهائي إذا أدت فريضة الحج.

طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنيته الجديدة "مش صافيلك" Video Lyrics كلمات محمود عادل، وألحان معاذ زين، وتوزيع موسيقى، إسلام فوزي.





تجري الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض الفني الكبير “صوت مصر”، والذي يفتتحه الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الثامنة من مساء الإثنين 18 أغسطس 2025، بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) بالزمالك، وذلك في إطار البرنامج الثقافي والفني لوزارة الثقافة احتفاءً بعام كوكب الشرق أم كلثوم.





أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تخصيص يوم الخامس عشر من سبتمبر من كل عام ليكون “اليوم المصري للموسيقى”، ليضاف بذلك إلى الأجندة الثقافية والفنية المصرية.





انتهت أسرة مسلسل ظروف غامضة الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة من تصوير نصف مشاهد العمل، المقرر عرضه خلال الأوف سيزون.





يحتفل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، في الثامنة والنصف مساء الأحد القادم 17 أغسطس، بذكرى ميلاد الكاتب الراحل بديع خيري في ذكرى ميلاده التي توافق 18 أغسطس، حيث يقام الاحتفال بقاعة مسرح الغد بالعجوزة.

قدّم الفنان سعيد الارتست عرضًا فنيًا لافتًا على مسرح محكي القلعة، بمشاركة فرقته الموسيقية، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع كل تفصيلة من تفاصيل العرض في واحدة من أجمل ليالي الدورة 33 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.