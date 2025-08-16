السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نجوى فؤاد: قرار اعتزالي مرتبط بالحج ومسيرتي خالية من الأعمال المشينة

الفنانة نجوى فؤاد،
الفنانة نجوى فؤاد، فيتو

كشفت الفنانة نجوى فؤاد أن ابتعادها عن الوسط الفني في الفترة الأخيرة ليس اعتزالا، وإنما بسبب الأزمة الصحية التي تمر بها، مشيرة إلى أنها ستتخذ قرار الاعتزال النهائي إذا أدت فريضة الحج.

أزمة صحية وراء الابتعاد عن الفن

وقالت نجوى فؤاد، في مداخلة هاتفية ببرنامج “بنظرة تانية” على قناة الشمس، إنها تعاني من تنميل في قدميها وتخضع للعلاج حاليًا، مضيفة:"نفسي ربنا يكتب لي الشفاء، أنا اشتغلت 40 سنة، لما أقعد سنتين أو تلاتة في البيت مش مشكلة".

العمرة مرتين والطموح للحج

وأوضحت الفنانة أنها اعتمرت مرتين من قبل، وتخطط لأداء العمرة للمرة الثالثة، مؤكدة:"أنا يوم ما هعتزل لازم أطلع أحج".

رد على الجدل حول حذف الأعمال بعد الوفاة

وعلقت نجوى فؤاد على مطالب بعض الفنانين بحذف أعمالهم بعد وفاتهم، قائلة:"ليه يحذفوا أعمالي بعد ما أموت؟ هو أنا عملت أعمال مشينة؟"،مشيرة إلى أن جميع أعمالها كانت محترمة، وأنها كانت تنفق كل ما تكسبه على الفرقة والإنتاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نجوى فؤاد الفنانة نجوي فؤاد اعتزال نجوى فؤاد أعمال نجوي فؤاد اخبار الفن الوسط الفني

مواد متعلقة

لبحث استغاثتها، لجنة مشتركة من الثقافة والمهن التمثيلية تزور نجوى فؤاد غدًا

نجوى فؤاد تحسم الجدل حول زواجها من عم أنغام ( فيديو)

نجوى فؤاد تستغيث بوزير الثقافة: معنديش بيت تمليك والعلاج غالي مش عايزة أعيش بدار مسنين

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يكشف ملابسات وفاة شخص داخل قسم شرطة بالجيزة بسبب التعذيب

أمطار رعدية على الجنوب وخفيفة في الشمال، حالة الطقس غدا الأحد

الصحة تكشف حقيقة ضبط خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

3 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت في الأسواق اليوم السبت

تقود تحت تأثير الخمر؛ القبض على فنانة عربية صدمت سيارة على محور 26 يوليو

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

نجوى فؤاد: قرار اعتزالي مرتبط بالحج ومسيرتي خالية من الأعمال المشينة

خدمات

المزيد

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟ أمين الفتوى يجيب

عاوزة ألبس الحجاب ولكني مترددة ماذا أفعل؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عالم أزهري يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads