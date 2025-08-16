نجوى فؤاد: قرار اعتزالي مرتبط بالحج ومسيرتي خالية من الأعمال المشينة

كشفت الفنانة نجوى فؤاد أن ابتعادها عن الوسط الفني في الفترة الأخيرة ليس اعتزالا، وإنما بسبب الأزمة الصحية التي تمر بها، مشيرة إلى أنها ستتخذ قرار الاعتزال النهائي إذا أدت فريضة الحج.

أزمة صحية وراء الابتعاد عن الفن

وقالت نجوى فؤاد، في مداخلة هاتفية ببرنامج “بنظرة تانية” على قناة الشمس، إنها تعاني من تنميل في قدميها وتخضع للعلاج حاليًا، مضيفة:"نفسي ربنا يكتب لي الشفاء، أنا اشتغلت 40 سنة، لما أقعد سنتين أو تلاتة في البيت مش مشكلة".

العمرة مرتين والطموح للحج

وأوضحت الفنانة أنها اعتمرت مرتين من قبل، وتخطط لأداء العمرة للمرة الثالثة، مؤكدة:"أنا يوم ما هعتزل لازم أطلع أحج".

رد على الجدل حول حذف الأعمال بعد الوفاة

وعلقت نجوى فؤاد على مطالب بعض الفنانين بحذف أعمالهم بعد وفاتهم، قائلة:"ليه يحذفوا أعمالي بعد ما أموت؟ هو أنا عملت أعمال مشينة؟"،مشيرة إلى أن جميع أعمالها كانت محترمة، وأنها كانت تنفق كل ما تكسبه على الفرقة والإنتاج.

