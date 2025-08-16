السبت 16 أغسطس 2025
انتهاء تصوير نصف مشاهد مسلسل ظروف غامضة

أمير كرارة
أمير كرارة

انتهت أسرة مسلسل ظروف غامضة الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة من تصوير نصف مشاهد العمل، المقرر عرضه خلال الأوف سيزون.

مسلسل فى ظروف غامضة أولى تجارب أمير كرارة فى الرعب والعوالم الخفية، إذ تدور أحداث العمل فى إطار من التشويق والإثارة حول عالم الجريمة وتدخل الجن فى ذلك.

يأتي المسلسل فى عشر حلقات فقط، ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية قريبا.

أبطال مسلسل ظروف غامضة 

ويشارك في بطولة مسلسل "ظروف غامضة" بجانب أمير كرارة، كل من آية سماحة، نبيل عيسى، ندى موسي، صدقي صخر، أحمد عبدالحميد، محمد مولا، وتامر نبيل.

أعمال جديدة لـ أمير كرارة

فى سياق آخر، وعلى قدم وساق يصور الفنان أمير كرارة مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «الشاطر» بين ديكورات العمل بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامي استعدادًا للعرض خلال موسم الصيف القادم.

