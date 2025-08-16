مسلم يطرح أحدث أغنياته "مش صافيلك"

طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنيته الجديدة "مش صافيلك" Video Lyrics كلمات محمود عادل، وألحان معاذ زين، وتوزيع موسيقى، إسلام فوزي.

أحدث أغنيات مسلم

يقدم مسلم فى أغنية "مش صافيلك" الطابع الدرامى، ويعبر فيها عن قسوة حبيبه عليه، وقراره النهائى بالانفصال عنه، وهى الأغنية التاسعة من ألبومه الجديد، وتأتى هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغانى السابقة التى قدمها مسلم، بداية بأغنية "غمة" التى طرحها فى فبراير الماضى، وهي الأغنية الدعائية والترويجية للفيلم السينمائي «درويلة».

و"واحد زيك" التى قدم فيها مدى قدرته على تجاهل حبيبه السابق، ورفضه الرجوع له مرة ثانية.. و"اتقابلنا" وقدم من خلالها فكرة انفصال حبيبين، تجمعهما مقابلة عن طريق الصدفة.. و"كفاية فراق" قدم فيها حالة حزن الإنسان على قلبه وعدم استقراره، و"واحشاك" وقدم فيها صورة لحوار افتراضى بين قلبه وعقله، وصراع داخلى عن الحزن بسبب فراق الحبيب، و"مش قادر انسى" وقدم فيها حزنه على فراق حبيبه وشوقه إليه، و"سوء اختيار" وعبر فيها عن معاناته فى حبه بعدما اكتشف حقيقة الخداع وعدم صدق المشاعر، وأغنية "لقيتك شر" وعبر فيها عن فراقه لحبيبه بعد أن فاق من وهم حبه واكتشاف خداعه.. وتقول كلمات " مش صافيلك":

مش صافيلك

ومفتكرش هيبقى عندي شئ لغيرك

والله يسامح قلبي لو عشمان ف خيرك

هو انت ايه الجبروت دا بس وفين ضميرك

ازاي رضيت تنسى اللي كان

ظالم اناني

من كل قلبي اتمنى تبقى ف يوم مكاني

هتلف بيك الدنيا وهترجعلي تاني

هتلاقي خلاص مات الغلبان بتاع زمان

ايه الجديد , وهتفرق ايه

مبقيتش فارقه

مش هعيد , افلام معاك

نهايتها فرقه

لا خلاص , مفيهاش عتاب , مفيهاش كلام

كرهي فيك.. مش من فراغ , لا من اذاك

تسمع ايه.. من امتى كان يفرق معاك

امشي وسلام

مش هدافع

عن نفسي لو قولت اني ظالمك , ليه اراجع

ايام كانت وياك بتحلف بالمواجع

قول عادي كل اللي انت عايزه , مش همانع

لو جاي تقلب ف اللي فات

انا قلبي راضي ,

وهيتبسط لو شاف دموعك يوم قصادي

صدقني ممكن يبقى رد الفعل عادي

وهقول دا كانت ذكريات , وهواك دا مات

