لبحث استغاثتها، لجنة مشتركة من الثقافة والمهن التمثيلية تزور نجوى فؤاد غدًا

في استجابة سريعة للاستغاثة التي أطلقتها الفنانة القديرة نجوى فؤاد، تقرر تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية، لزيارتها غدًا والتعرف على أبرز المشكلات التي تواجهها وبحث سبل حلها في أسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه الخطوة عقب اتفاق تم بين وزير الثقافة الدكتور احمد فؤاد هنو ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، بهدف تقديم الدعم للفنانة الكبيرة وتذليل أي عقبات أمامها، في إطار حرص الجانبين على رعاية رموز الفن المصري وحفظ مكانتهم.

ومن المقرر أن تضم الزيارة عددًا من ممثلي الوزارة والنقابة، حيث سيتم الاستماع بشكل مباشر إلى النجمة نجوى فؤاد، والعمل على وضع حلول عملية تضمن تلبية مطالبها ودعمها، تأكيدًا على التقدير الكبير الذي تحظى به في الوسط الفني والثقافي.

بيان جديد من نجوى فؤاد

وأعربت الفنانة نجوى فؤاد عن سعادتها باستجابة وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو لاستغاثتها، بعد الأزمة التي لحقت بها مؤخرا، حيث حرصت الفنانة على أن توجه الشكر للوزير وجميع من ساندها حتى يصل نداءها.

وقالت الفنانة في بيان لها: بشكر وزير الثقافة على سرعته في الاستجابة على استغاثتي عبر برنامج بنظرة تانية، وبشكر أسرة البرنامج وكل من ساعد في أن يصل صوتي.. أملي في ربنا وفيكم.

مش عايزة أعيش في دار مسنين

استغاثت الفنانة نجوى فؤاد بوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وذلك لمرورها بأزمة صحية أجبرتها على عدم ممارسة عملها، والتوقف عن المشاركة في أعمال فنية بسبب وضعها الصحي، وهو ما أدى إلى مرورها بأزمة مالية، بسبب تكاليف علاجها.

