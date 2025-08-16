سعيد الارتيست يُبدع في سماء مهرجان القلعة ضمن الدورة 33 (صور)

قدّم الفنان سعيد الارتست عرضًا فنيًا لافتًا على مسرح محكي القلعة، بمشاركة فرقته الموسيقية، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع كل تفصيلة من تفاصيل العرض في واحدة من أجمل ليالي الدورة 33 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء،.

سعيد الارتيست، المعروف بأسلوبه الفني الخاص الذي يمزج بين العزف الحيّ والتجريب الموسيقي المعاصر، قدّم تجربة موسيقية مختلفة، اتسمت بالعمق والابتكار، عكست رؤيته الفنية وهويته التي تبتعد عن القوالب التقليدية.

العرض شهد تناغمًا واضحًا بين أعضاء الفرقة وتنوعًا في الآلات الموسيقية، مما خلق حالة من التفاعل والانبهار لدى الحضور، وترك انطباعًا قويًا بأننا أمام مشروع فني متكامل يحمل بصمة حقيقية.

حضور فني في واحد من أعرق المهرجانات

مشاركة سعيد الارتيست في مهرجان القلعة تأتي ضمن برنامج فني متنوع يضم نخبة من الأسماء البارزة في الموسيقى والفن المعاصر، حيث يفتح المهرجان أبوابه هذا العام لمزيد من التجارب الفنية المختلفة، في بيئة تاريخية وروح فنية فريدة.

ويُعد مهرجان القلعة، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، واحدًا من أعرق الفعاليات الفنية في مصر، لما يجمعه من تاريخ المكان وقوة المحتوى، ويظل دائمًا منصّة لاكتشاف التجارب الجديدة وتقديم الفن الحقيقي للجمهور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.