عرض مقتنيات نادرة لأم كلثوم، افتتاح معرض "صوت مصر" بمجمع الفنون الإثنين

تجري الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض الفني الكبير “صوت مصر”، والذي يفتتحه الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الثامنة من مساء الإثنين 18 أغسطس 2025، بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) بالزمالك، وذلك في إطار البرنامج الثقافي والفني لوزارة الثقافة احتفاءً بعام كوكب الشرق أم كلثوم.

معرض صوت مصر لأم كلثوم

يقام معرض صوت مصر لكوكب الشرق أم كلثوم، بتنظيم وإشراف قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ويُعد تجربة بصرية توثيقية تستعيد ملامح السيرة والمسيرة الاستثنائية لمطربة الشعب، من خلال رؤية تشكيلية تجمع بين الأعمال الفنية المعاصرة، والوثائق الصحفية، والمقتنيات الأصلية لأم كلثوم، في صياغة إبداعية تعكس قيمة الأيقونة الغنائية ومكانتها في الوجدان المصري والعربي.

وأكد الفنان علي سعيد، مدير عام مراكز الفنون ومنسق المعرض، أن “المشروع يمثل تجربة استثنائية حرصنا من خلالها على تقديم سيرة أم كلثوم بصيغة بصرية مختلفة، تتقاطع فيها الفنون التشكيلية مع الأرشيف الصحفي والذاكرة الغنائية، لتقدم صورة متكاملة عن أحد أهم الرموز الثقافية في تاريخ مصر الحديث.”

29 فنانا يشاركون بمعرض صوت مصر

ويضم معرض صوت مصر، أعمال 29 فنانًا من أجيال واتجاهات مختلفة، تنوعت بين التصوير والنحت، بما يعكس حجم الإلهام الذي مثّلته أم كلثوم للأوساط الفنية والثقافية على مدار العقود. كما يقدم المعرض عرضًا توثيقيًا خاصًا لمسيرة كوكب الشرق من خلال الصحافة المصرية على مدى قرن كامل، عبر نسخ أصلية من الجرائد والمجلات التي أرخت لمسيرتها الفنية.

ويأتي المعرض في تعاون مثمر مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، حيث يتم عرض مجموعة من المقتنيات النادرة الخاصة بأم كلثوم والمحفوظة بمتحفها بالمنيل، بما يمنح الزائرين فرصة ثمينة للاطلاع على جانب من تراثها الإبداعي والإنساني في إطار تجربة ثقافية متكاملة.

