السبت 11 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أمير كرارة يخضع لتدريبات أكشن استعدادًا لمسلسل ظروف غامضة

أمير كرارة
أمير كرارة

خضع الفنان أمير كرارة لتدريبات علي مشاهد الأكشن، من أجل تصوير أحداث مسلسله الجديد ظروف غامضة، الذي بدأ في تصوير أحداثه منذ أيام قليلة.

ويعتبر مسلسل ظروف غامضة لأمير كرارة هو أول عمل ينافس به  في عالم المنصات الرقمية، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير.

 

أبطال مسلسل ظروف غامضة 

 

ويشارك في بطولة مسلسل "ظروف غامضة" بجانب النجم أمير كرارة، كل من الفنان نبيل عيسى، أحمد عبدالحميد، آية سماحة، محمد مولا، وتدور أحداثه في إطار أكشن درامي، حيث يتعرض امير كرارة لعدد من المطاردات خلال العمل.


يشار إلى أن آخر أعمال امير كرارة فيلم "البعبع" بطولة ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

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