6 بنوك تتصدر تداولات المتعاملين الرئيسيين بالبورصة في بداية الأسبوع

18 حجم الخط

شهدت البورصة المصرية في بداية تعاملات الأسبوع تصدر 6 بنوك قائمة المتعاملين الرئيسيين من حيث قيم التداول، حيث جاءت هذه البنوك في مقدمة النشاط السوقي وسط حركة شرائية قوية على أسهمها.



تصدر البنك العربي الأفريقي القائمة بقيمة تداول بلغت 18.63 مليار جنيه، مستحوذًا على نسبة 40.6% من إجمالي التداولات، يليه البنك التجاري الدولي (CIB) بقيمة تداول 5.32 مليار جنيه بنسبة 11.6%، فيما جاء بنك بيت التمويل الكويتي (مصر) في المركز الثالث بتداولات بلغت 4.31 مليار جنيه وبنسبة 9.4%.



كما سجل البنك العربي المحدود تداولات بقيمة 3.91 مليار جنيه (8.5%)، وحل البنك الأهلي الكويتي – مصر في المركز الخامس بتداولات بلغت 2.43 مليار جنيه (5.3%)، بينما احتل مصرف أبوظبي الإسلامي المركز السادس بقيمة تداول 1.89 مليار جنيه بنسبة 4.1% من إجمالي التداولات.

تداولات بداية الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات الأحد أولى جلسات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 46 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.038 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 42895 نقطة، لأعلى مستوى في تاريخه وفي الأسبوع الثاني بالعام 2026، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 52588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 19506 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 4672 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12978 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 17373 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 4701 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس الماضي، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.991 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 41856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 51475 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 19034 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4602 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 12941 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 17218 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 4600 نقطة.

تعاملات جلسة الثلاثاء

كانت قد واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.985 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 41543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 51142 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 18891 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4598 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.