انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في نيل المنوفية

تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثة شاب يدعى أسامة عبد العظيم عبد المنصف إبراهيم يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما، مقيم بقرية ميجيريا التابعة لمركز أشمون، وذلك عقب بلاغ من الأهالي بوجود جثة طافية على سطح المياه.

تفاصيل الواقعة

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري التي نجحت في انتشال الجثة، ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، لعرضها على الطب الشرعي وبيان أسباب الوفاة.

وأشارت المعاينة المبدئية إلى أن الشاب في منتصف العقد الثاني من العمر، ولا توجد إصابات ظاهرية واضحة، فيما قررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وكلفت المباحث بسرعة إعداد التحريات حول ملابسات الحادث وظروفه.

