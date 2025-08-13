الأربعاء 13 أغسطس 2025
مصرع سيدة على يد زوجها بشبين الكوم في المنوفية

مصرع سيدة على يد
مصرع سيدة على يد زوجها بشبين الكوم فى المنوفية

لقيت سيدة مصرعها على يد زوجها بالحي القبلي التابع لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، بعد أن تعرضت للضرب المبرح بواسطة ماسورة حديد.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور قسم شبين الكوم يفيد بمصرع رضا.ا 20 سنة، على يد زوجها حسين.ا 27 سنة، مقيمان بالحى القبلى، بعد تعرضها للضرب بواسطة ماسورة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

