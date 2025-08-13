مصرع سيدة على يد زوجها بشبين الكوم في المنوفية

لقيت سيدة مصرعها على يد زوجها بالحي القبلي التابع لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، بعد أن تعرضت للضرب المبرح بواسطة ماسورة حديد.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور قسم شبين الكوم يفيد بمصرع رضا.ا 20 سنة، على يد زوجها حسين.ا 27 سنة، مقيمان بالحى القبلى، بعد تعرضها للضرب بواسطة ماسورة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

